Scozia, ipotesi di chiusure delle frontiere: niente turismo per tutta l'estate

La Scozia potrebbe rimanere chiusa ai turisti per tutta la durata dell'estate, ha avvertito uno dei capi del turismo del paese. Riddell Graham, direttore di VisitScotland, ha criticato i messaggi contrastanti del governo britannico sui viaggi interni e ha avvertito che i britannici che sperano di godersi una fuga remota nelle Highlands nei prossimi mesi potrebbero essere delusi.



"La posizione in Inghilterra al momento è diversa dalla Scozia", ​​ha detto. "Ciò crea confusione. Vogliamo assicurarci che sia ridotto al livello minimo." Quindi la Scozia, secondo molto tabloid londinesi, potrebbe restare off limits per tutta l'estate causa coronavirus.