Soldato ucraino con una bomba inesplosa nel corpo: rimossa grazie a intervento miracoloso

I medici ucraini, sotto la supervisione degli ingegneri militari, hanno eseguito un'operazione speciale: hanno rimosso il detonatore Vog-17 (attivo e non esploso) di una granata dal corpo di un soldato. Lo ha annunciato lunedì 9 gennaio il viceministro della Difesa Hanna Malyar sui social.



«Non tutte le ferite al cuore sono fatali! I medici militari hanno eseguito un'operazione per rimuovere una granata Vog inesplosa dal corpo di un militare. È stato rimosso in presenza di due ingegneri che hanno garantito la sicurezza del personale medico», ha scritto Malyar su Facebook.

🏥 Military doctors performed a successful operation — they removed the VOG grenade, which did not explode, from the body of a serviceman. This was done by surgeon Andriy Verba in the presence of two sappers, who were making sure that it did not detonate.





