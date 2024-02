New York, sparatoria tra adolescenti alla fermata della metro: morta una ragazza, 5 feriti. La follia dopo una lite

Una ragazza è morta e almeno altri cinque giovani sono rimasti feriti durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. Si riferisce al New York Post. Secondo la polizia se si è trattata di una rissa finita in tragedia, le persone coinvolte hanno tutte tra i 12 ei 17 anni.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta alle 16.40 ora locale, le 23.40 in Italia, quando la metropolitana è molto affollata. La vittima è stata colpita al volto ed è morta durante la corsa all'ospedale, il killer è riuscito a fuggire. Alcune testimonianze hanno riferito di aver sentito dieci spari. Un'altra vittima è stata colpita a una gamba.