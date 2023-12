Brasile, taglia il pene al marito e lo getta nel water: l’aveva tradita con la nipote 15enne

Scena horror in Brasile: per vendicarsi di un presunto tradimento, una brasiliana di 34 anni ha tagliato il pene del marito nella città di Atibaia, a 65 km da San Paolo. La donna ha poi gettato l'organo sessuale nel water e, dopo aver tirato lo sciacquone, è andata a confessare il delitto al più vicino commissariato di polizia, dove è stata in seguito arrestata. «Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appena tagliato il pene a mio marito», ha detto la donna, presentandosi in questura insieme al fratello, come trascritto nel verbale di polizia.

Il marito, di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale.