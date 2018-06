Thailandia, corsa contro il tempo per salvare i bimbi dispersi nella grotta: «L'acqua continua ad alzarsi»

Dodici ragazzi thailandesi che fanno parte di una squadra di calcio sono dispersi da sabato scorso con il loro allenatore all'interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord della Thailandia. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dal maltempo : i tentativi dei soccorritori di pompare acqua all'esterno della grotta sono resi vani dal fatto che sulla zona continua a piovere, il che causa il rigonfiamento del torrente sotterraneo che con ogni probabilità ha impedito ai ragazzi di uscire dalla grotta quattro giorni fa.



I sommozzatori della Marina thailandese sono penetrati per alcuni chilometri all'interno della grotta, lunga quasi 10 km, senza però mai riuscire a percorrerla fino in fondo a causa dell'alto livello delle acque. «Tutti stanno facendo del loro meglio. C'è il problema dell'acqua che continua ad alzarsi, ma abbiamo ancora speranza», ha detto ai giornalisti il generale Chalermchai Sittisart. Mentre le tv del Paese seguono con il fiato sospeso le operazioni di soccorso, sotto lo slogan «Riportiamoli a casa», le speranze di ritrovarli vivi iniziano a scemare.



Le autorità locali hanno sempre cercato di rimanere ottimiste, sostenendo che la grotta è dotata di numerose cavità laterali che avrebbero potuto consentire ai dispersi di trovare riparo, ma ormai sono passate circa un centinaio di ore dalla loro scomparsa, e del gruppo continua a non esserci traccia.

Mercoledì 27 Giugno 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 17:13

