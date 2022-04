Ucraina, devastati chiese e monumenti. Il ministro della cultura: «Fuori i russi dall'Unesco»

Il Ministero della cultura e della politica dell'informazione dell'Ucraina ha creato un portale nel quale informa l'opinione pubblica sui crimini militari contro l'umanità e i danni contro il patrimonio culturale commessi dall'esercito russo. L'obiettivo è far sì che i materiali possano essere utilizzati come prove per il perseguimento penale coinvolto nei reati in conformità con la legislazione ucraina nella Corte penale internazionale di Aia e del Tribunale speciale dopo la sua creazione.

«Non è mai facile pubblicare statistiche sulla distruzione del patrimonio culturale, ma dobbiamo farlo per rispett onon solo degli ucraini ma anche del mondo intero» - spiega il Ministero della Cultura ucraino pubblicate sul proprio sito.

Secondo i dati più aggiornati (risalenti al 31 marzo 2022), sono 135 gli episodi registrati di crimini militari di truppe russi contro il patrimonio culturale dell'Ucraina.

Tra le strutture più colpite, i luoghi religiosi: se ne contano ben 59 e riguardano la distruzione di chiese ortodosse, case di preghiera protestanti, moschee islamiche e sinagoghe ebraiche.

I bombardamenti hanno anche colpito 58 monumenti architettonici e urbani, cinque di rilievo nazionale. Il numero di reliquie, oggetti preziosi, soffitti commemorativi e sculture danneggiate è salito a 25.

Una dozzina, invece, i musei e le riserve storiche. I luoghi dello spettacolo, come cinema e teatri, hanno subito danni che hanno portato alla distruzione di sei enti. Le biblioteche? Cinque sono state danneggiate.

Sul territorio ucraino sono 10 le regioni più colpite e che hanno visto i propri luoghi storici e culturali distrutti: al primo posto troviamo la regione di Kharkiv (54 enti danneggiati); Donetsk (22); Chernihiv (16); Kiev (9); Lugansk (9); Sumy (9); Kyiv (5); Zaporozhye (4); Zhytomyr (4); infine Zhytomyr e Dnipropetrovsk (1).

«Ricordo che la distruzione degli oggetti del patrimonio culturale è un reato militare nell'ambito della Convenzione dell'Aia nel 1954. Noi facciamo un appello affinchè la Russia sia privata dello status di membro Unesco» - spiega il ministro della Cultura e della politica dell'informazione dell'Ucraina Oleksandr Tkachenko.

A sottolineare la gravità della situazione, il sito d'informazione ucraina «Novoe Vremya» ha stilato una lista dei più importanti edifici danneggiati.



1 - Il Museo d'arte Arkhip Kuindzhi a Mariupol

Al suo interno erno conservate le opere originali degli artisti ucraini Ivan Aivazovsky, Mykola Glushchenko, Tetyana Yablonska, Mykhailo Deregus e altri. Non c'erano però opere originali di Kuindzhi nel museo al momento del bombardamento.

2 - Il Museo Maria Primachenko

Il 28 febbraio, gli occupanti russi hanno bruciato il museo di storia locale nella città di Ivankiv ( regione di Kiev), che ospita opere della famosa artista popolare ucraina Maria Primachenko. Successivamente si è saputo che la gente del posto ha salvato le opere dell'artista : le hanno nascoste in anticipo nelle loro case.



3 - Il Babyn Yar e il Museo dell'Olocausto

Il 1° marzo, gli occupanti hanno lanciato un altro attacco aereo su Kiev. L'attacco missilistico è stato mirato al territorio in cui si trova il complesso commemorativo di Babin Yar. Durante il bombardamento, le truppe russe hanno danneggiato l'edificio dove era stato progettato il Museo dell'Olocausto nell'Europa orientale.

«Dato che le sparatorie a Babyn Yar sono durate dal 1941 al 1943 e hanno ucciso da 70 a 100.000 persone in vari luoghi, possiamo considerare l'intera area del tratto come un territorio dell'Olocausto che non può essere toccato e danneggiato» - ha spiegato negli scorsi giorni Maxim Rokhmaniyko direttore del Centro per la tecnologia spaziale.

4 - La Chiesa della Natività della Beata Vergine

Il 7 marzo, nella regione di Zhytomyr (il villaggio di Vyazivka), gli occupanti hanno distrutto una chiesa in legno della Natività della Beata Vergine costruita nel 1862.

5 - La Casa della Parola

L'8 marzo anche la leggendaria «Casa della Parola» (Dim Slova in ucraino ndr.) è stata danneggiata durante il bombardamento di Kharkiv. Conosciuta all'estero anche come «Slovo House», l'edificio è stato costruito alla periferia di Kharkiv alla fine degli anni '20 da una cooperativa di scrittori. Il nome è associato alla forma della casa: dall'alto ricorda la lettera «C». All'inizio degli anni '30 vi si stabilirono artisti ucraini, che in seguito divennero rappresentanti dello Shot Renaissance. Tra questi ci sono Mykola Khvylovy, Ivan Bagryany, Mykhailo Yalovy. Quasi tutti i suoi abitanti furono vittime del Terrore Rosso: su 66 appartamenti della casa fino al 1938, 40 furono repressi. Alcuni di loro si suicidarono: il primo fu Khvylovy.

6 - Il Museo Vasyl Tarnovsky delle antichità ucraine

L'11 marzo, Serhiy Laevsky direttore del Museo storico di Chernihiv Tarnovsky, ha affermato che gli occupanti avevano danneggiato l'edificio risalente al 1902. In precedenza aveva resistito ai bombardamenti del 1918 e 1919 e durante la seconda guerra mondiale.



7 - La Tenuta Popova

Nel distretto di Vasylivka, nella regione di Zaporizhia, gli occupanti russi hanno saccheggiato il museo-maniero dei Popov. Le truppe nemiche hanno persino rubato una toilette di marmo ai tempi del conte Popov. È interessante notare che in precedenza era stato rapito dai bolscevichi, ma alla fine tornò in mostra al museo.

La tenuta di Popov è un famoso monumento architettonico della seconda metà del XIX secolo, un complesso di palazzi e parchi nella regione di Zaporozhye. La famiglia Popov possedette la tenuta fino alla Rivoluzione d'Ottobre del 1917.



8 - Il Donetsk Academic Regional Drama Theatre

Il 16 marzo, gli aerei russi hanno bombardato il Teatro Drammatico di Mariupol. Era il più grande rifugio per i residenti della città che hanno perso la casa a causa dell'attacco militare russo ai danni dell'Ucraina. Successivamente si è saputo che il rifugio antiaereo del teatro è resistito, in parte.

Il Donetsk Academic Regional Drama Theatre, situato a Mariupol, è uno dei più antichi teatri della Rive Gauche dell'Ucraina. Fu costruito nel 1956-1960 secondo il progetto degli architetti O. Krylov e O. Malyshenko.