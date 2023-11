​Un bambino di due anni dimenticato nello scuolabus viene trovato morto

Un bambino di due anni è stato dimenticato nello scuolabus, a Vila Maria, zona nord di San Paolo, Brasile.

L'autista ha trovato il bambino nel pomeriggio, nel veicolo, e lo ha portato all'ospedale municipale Vereador José Storopolli, nel Parque Novo Mundo, senza vita, intorno alle 16:20.

Come riporta G1, secondo il Centro di gestione delle emergenze climatiche di San Paolo, il pomeriggio è stato molto caldo, con una media di 37,3°C e valori minimi di umidità relativa vicini al 21%. La Protezione Civile aveva dichiarato lo stato di allerta nella capitale.



Secondo le prime informazioni della Polizia Militare, l'uomo è arrivato in ospedale trasportando il corpo del minore ormai senza vita. Il bambino era salito sul veicolo la mattina e avrebbe dovuto andare a scuola, ma non è mai stato consegnato alle insegnanti.

Nel pomeriggio, secondo la polizia, l'autista si è accorto che a bordo del mezzo si trovava il piccolo, apparentemente morto. La polizia sospetta che sia stato il caldo a causarne la morte.

Ma sarà l'autopsia a confermare le cause della morte. I familiari del bambino sono stati chiamati dall'ospedale.

La Città di San Paolo, in un comunicato, si è rammaricata del caso e assicura che fornirà sostegno ai familiari.



L'autista del Trasporto Scolastico Libero è già stato allontanato dal servizio e è stato aperto un procedimento amministrativo per indagare sulla condotta del professionista.