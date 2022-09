Doveva essere un pomeriggio di shopping tranquillo, ma ha rischiato di trasformarsi nel giorno peggiore della sua vita. Una donna ha filmato un uomo che la stava seguendo per i negozi e dopo averlo denunciato ha scoperto che si trattava di un molestatore sessuale, già arrestato in passato per stupro.

Cosa è successo

La donna ha raccontato la sua esperienza su TikTok, sperando di incoraggiare più genitori possibili a prestare sempre la massima attenzione a ciò che li circonda. Aveva deciso di passare un pomeriggio di shopping insieme a sua figlia da Walmart, catena di negozi famosa negli Stati Uniti. Quando si è accorta di essere seguita, ha preso in mano il telefono e facendo finta di riprendere le scarpe esposte, ha cominciato a filmarlo. «Non lo conosco e mi sta seguendo, mi sta registrando», dice con voce spaventata mentre zoomma sul presunto molestatore.

L'uomo si accorge del filmato e si dilegua: «Ora se n'è andato, dopo che si è reso conto che ho iniziato a registrarlo», aggiunge. Dopo lo spavento la donna ha contattato gli inservienti di Walmart e tramite l'ufficio sicurezza, dopo aver visionato i video, è riuscita a risalire all'uomo: «È stato identificato. È un molestatore sessuale registrato. È stato arrestato per molestie e stupro», ha raccontato la donna. Il video, visualizzato 9 milioni di volte, ha avuto diversi commenti di persone che hanno raccontato esperienze simili: «Mi è successo lo stesso la scorsa settimana», ha detto una utente. «È una cosa molto più comune di quanto la gente pensi», un altro commento.