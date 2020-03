Donna dona un rene al marito come regalo di compleanno e gli salva la vita

Una donna residente nella città inglese di Rotherham ha salvato la vita a suo marito donandogli un rene per il suo cinquantesimo compleanno, dopo che all'uomo è stata diagnosticata una malattia autoimmune nota come vasculite associata a anticorpi contro il citoplasma dei neutrofili (ANCA), secondo quanto raccontato da The Mirror.



Nell'ottobre 2018, i medici hanno diagnosticato a Stephen Kelsey questa patologia autoimmune sistemica che colpisce i vasi sanguigni e provoca la duplicazione dei globuli rossi e colpisce organi vitali come i reni.

Nel suo cinquantesimo compleanno, sua moglie Tracy, 45 anni, gli ha comunicato che era idonea come donatrice e che come regalo di compleanno gliene avrebbe donato uno. «Quando Tracy ha detto che poteva essere la mia donatrice, sono scoppiato in lacrime», ha raccontato l'uomo.



Nel frattempo, per contrastare la malattia, Kelsey si sottoponeva a dialisi per quattro ore, tre volte a settimana.

L'intervento che è stato eseguito con successo è durato circa 9 ore. Attualmente, la coppia si sta riprendendo a casa.