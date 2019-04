Venezuela, appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro. Morales: «Tentativo di golpe». Bloccati i social

Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e da un gruppo di soldati per esortare i militari e la popolazione civile a scendere in strada per chiedere la «cessazione definitiva dell'usurpazione». Guaidó ha trasmesso un video sui social network in cui, senza fare riferimento alla presenza dello storico oppositore di



Venezuela, Onu: almeno 327.000 bambini vivono come rifugiati in Colombia



Crisi Venezuela, ragazze vendono i loro capelli per lasciare il paese Il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidó , ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da, rilasciato dagli arresti domiciliari, e da un gruppo di soldati per esortare i militari e la popolazione civile a scendere in strada per chiedere la «cessazione definitiva dell'usurpazione». Guaidó ha trasmesso un video sui social network in cui, senza fare riferimento alla presenza dello storico oppositore di Maduro , lancia un «grande appello ai dipendenti pubblici» per «recuperare la sovranità nazionale». Quindi ha ringraziato i «coraggiosi» per il sostegno e ha assicurato che le Forze armate sono «chiaramente dalla parte del popolo, fedeli alla Costituzione».

Ministro della Difesa: situazione sotto controllo. Il ministro della Difesa e comandante in capo della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) ha assicurato via Twitter che la situazione nel Paese è sotto controllo e che gli autori della rivolta sono «vigliacchi» che si sono alzati contro la Costituzione. La Fanb, ha aggiunto, si mantiene ferma a difesa della Costituzione e delle sue autorità legittime. Tutte le unità militari dispiegate nelle otto regioni del Paese riportano una situazione di normalità nelle caserme sotto la guida dei loro comandanti naturali.









«La nostra lotta è sempre stata inquadrata nella Costituzione, nella lotta non violenta. L'abbiamo sempre detto, quando il popolo scenderà nelle strade, noi ci prenderemo il potere. Il primo maggio è iniziato oggi, la fine dell'usurpazione è iniziata oggi. Contiamo sul popolo del Venezuela, le forze armate sono dalla parte della gente, dalla parte della Costituzione», ha detto Guaidó davanti alla telecamera, aggiungendo che «oggi coraggiosi soldati, coraggiosi patrioti e coraggiosi uomini devoti alla Costituzione hanno risposto al nostro appello».







Il vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello ha invitato tutti i chavisti a recarsi al Palazzo presidenziale di Miraflores per difendere la Costituzione ed il presidente Nicolas Maduro. «Stiamo sventando un tentativo di golpe di un piccolo gruppo dell'ultradestra appoggiato da ex militari, da pochi elementi dei servizi di intelligence Sebin e dell'esercito bolivariano».



Il presidente boliviano, Evo Morales, ha espresso appoggio a Nicolas Maduro di fronte a quello che ha definito «un tentativo di colpo di stato» in Venezuela, poco dopo l'appello alla mobilitazione militare lanciato da Juan Guaidò e Leopoldo Lopez. «Condanniamo energicamente il tentato colpo di stato in Venezuela da parte della destra, che risponde a interessi stranieri», ha scritto Morales sul suo account Twitter. Tuttavia, il presidente boliviano confida nel fatto che la «valorosa Rivoluzione Bolivariana», con Maduro ai suoi vertici riesca ad imporsi «contro questo nuovo attacco» imperialista.



Spagna: non appoggeremo colpo di stato. «Non appoggeremo un colpo di Stato in Venezuela». È la posizione di Madrid, tra i primi paesi a riconoscere Juan Guaidò come presidente ad interim, che di fronte all'appello del leader dell'opposizione venezuelano ad una rivolta delle forze armate invita ad «evitare uno spargimento di sangue». «Sosteniamo un processo democratico pacifico» e chiediamo «l'immediata convocazione delle elezioni», ha detto la portavoce di Pedro Sanchez Isabel Celaa. Guaidò, capo dell'Assemblea nazionale ha assicurato di trovarsi nella base aerea di La Carlota, situata alla periferia di Caracas , e a circa 15 chilometri in linea retta dal Palazzo Miraflores, sede della Presidenza. «Mi trovo con le principali unità militari della nostra Forza armata per dare inizio alla fase finale dell'Operazione Libertà», ha dichiarato Guaidó, sotto la premessa che «il momento è ora». «Momento di coraggio e saggezza affinché arrivi la calma dal Venezuela», ha ribadito.

Difficile accedere a Twitter e Facebook. Complicato navigare online. In Venezuela, mentre il presidente ad interim Juan Guaidò annuncia la fase finale dell'Operazione Libertà «per porre fine all'usurpazione» di Nicolas Maduro, l'azienda statale Cantv ha ridotto drasticamente l'accesso degli utenti al web e in particolare ai social network. È il quadro che delinea l'osservatorio Netblocks, specificando che «l'accesso a ciascun servizio rimane disponibile ad intermittenza visto che le restrizioni non appaiono efficaci al 100%».La giornata è segnata dal ruolo centrale dei social network. Guaidò ha diffuso in particolare un messaggio video in compagnia Leopoldo Lopez, oppositore del regime liberato dagli arresti domiciliari grazie all'intervento dei militari. Il profilo Twitter dell'assemblea nazionale ha diffuso una sequenza di messaggi di Guaidò, che nella base La Carlota ha incontrato reparti militari pronti a sostenere l'Operazione Libertà. Il governo di Maduro ha risposto, via social, con le dichiarazioni del portavoce Jorge Rodriguez e con quelle del ministro della Difesa, il generale Vladimir Padrino.