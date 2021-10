Comunali, affluenza ore 12: 13,7%, a Roma 15%. Crollo a Bologna (-7%) Cinque anni fa alla stessa ora era del 18% (ma si votava un solo giorno)

Urne aperte alle 7 di questa mattina per scegliere il sindaco a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera nei collegi di Roma-Primavalle e Siena e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e si vota anche domani dalle 7 alle 15.

Ore 13.03 Calo vistoso dell'affluenza alle urne a Bologna, come pure nel resto dell'Emilia-Romagna. Alle 12 a Bologna ha votato il 12,78%, in calo del 7,13% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando però si votava in un'unica giornata. Affluenza in calo, però, anche rispetto alle regionali del gennaio 2020, quando, nel Comune di Bologna, aveva votato quasi il doppio degli elettori (24,7%). Il calo è generalizzato e più o meno omogeneo in tutti i Comuni: a Ravenna ha votato alle 12 il 12,87% degli aventi diritto (-6,54%), mentre più contenuto il calo a Rimini con il 13,65% (-3,46). A livello regionale ha votato il 13,78%, in calo del 6,31% rispetto alle consultazioni di cinque anni fa.

Ore 13.02 Disservizi a Roma: scambio schede in un municipio - Schede e registri scambiati, elenchi mancanti. In alcune sezioni elettorali di Roma del Municipio XV, quello della zona di Tor di Quinto, l'apertura delle urne è stata complessa. «Al seggio 2416 non erano presenti alcuni elenchi degli elettori». Mentre hanno bloccato «il seggio 577 perché avevano le schede del Municipio V invece di quelle del XV». Lo ha detto, all'ANSA, Alessandro Cozza, coordinatore del comitato del candidato presidente Pd del Municipio XV, Daniele Torquati.

Ore 12.30 Affluenze: i dati delle 12 Secondo i primi dati raccolti dal Viminale al momento sono noti i dati relativi a 1.110 comuni sui 1.153. L' affluenza alle urne per votare alle elezioni amministrative 2021 alle ore 12 di oggi si attesta al 12,9%.

Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 18%, ma si votò in un solo giorno.

A Roma l'affluenza è poco più alta della media nazionale: in provincia si attesta al 15%. Cinque anni fa era al 21%. Ma non ci sono ancora dati sull'affluenza in città.

A Milano l'affluenza è inferiore alla media nazionale e si attesta al 11,5%. Cinque anni fa era al 16,15%

A Napoli l'affluenza si attesta all' 11%. Cinque anni fa era al 16,5%