Coronavirus, Berlusconi: «Sì al Mes, Conte non faccia l'errore di lasciare l'Italia da sola»

Da Silvio Berlusconi luce verde al Mes. per fronteggiare le conseguenze del coronavirus. «Per il futuro ci vorrà un governo davvero rappresentativo degli italiani. Ma ora ci interessa di più far sì che Conte non commetta gli errori che sta facendo: per esempio quello clamoroso di dire all'Europa sul Mes "faremo da soli" e rinunciare così ad utilizzare i circa 36 miliardi che potremmo ottenere, senza condizioni, ovviamente dal Mes per consolidare il nostro sistema sanitario». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi collegato a diMartedì, su La7, condotta da Giovanni Floris.

