Bimbo di 2 anni precipita da una finestra dell'agriturismo: gravissimo dopo un volo di sei metri

LEGGI ANCHE

Il bambino inglese di due anni precipitato da una finestra in un agriturismo di Montespertoli (Firenze) stamani è adesso ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Meyer dove è stato portato on un elicottero del 118. La prognosi è riservata. Nell'impatto col terreno il bimbo ha subito vari traumi. La caduta c'è stata da un'altezza di circa 6,30 metri.

È grave un bambino inglese di 2 anni, in vacanza in Toscana con la famiglia, che stamani è caduto dall'altezza di oltre sei metri di un agriturismo a Montespertoli (). Secondo una ricostruzione dei carabinieri, mentre i genitori si trovavano all'interno della loro stanza, il bimbo è andato nella camera della sorellina, 5 anni. Qui, dopo esser salito su un lettino vicino alla finestra, che era aperta, si è sporto e così facendo, col peso si è sfondata la zanzariera e lui è andato di sotto. Sul posto il 118, che ha disposto il trasporto in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.