Bonaccini: «No a isole Covid free e località privilegiate. Garavaglia, si lavori su passaporto vaccinale»

«No isole Covid free e a località privilegiate, si lavori su passaporto vaccinale». È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini su Facebook al ministro del Turismo Massimo Garavaglia. «Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di 'isole covid free' - ha scritto Bonaccini su Fb -. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo».

