Coronavirus, Fase 2: Giuseppe Conte incontra prima la maggioranza poi Regioni e Anci, i sindaci: «Non lasciateci indietro»

Lotta al coronavirus e Fase 2: è in corso a Palazzo Chigi una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza. Al centro del vertice la definizione delle misure per la fase 2. Alle 15 Conte vedrà poi le delegazioni di Regioni, Anci e Upi.

E proprio dei primi cittadini arrivano richieste urgenti: «Noi sindaci, fin dall'inizio di questa emergenza, abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni, che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza». È la lettera che i sindaci hanno inviato a premier Conte con le loro proposte in vista della cabina di regia. La lettera è firmata a nome di tutti i primi cittadini dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Città metropolitana. All'incontro con il governo è previsto il collegamento del presidente dell' Anci, Antonio Decaro, sindaco Bari, di Virginia Raggi, sindaca Roma, di Roberto Pella, sindaco Valdengo in provincia di Biella, in rappresentanza dei Comuni più piccoli.

Intanto il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro afferma: «Deve essere il Governo a guidare in maniera ordinata e coordinata la fase della ripartenza della ripresa delle attività produttive. I distinguo territoriali e le fughe in avanti dettate dalla fretta potrebbero provocare danni sanitari ed economici rilevanti. Chiarezza e certezza dei tempi sono fondamentali per dare a cittadini e imprese un quadro definito della strategia di un progressivo ritorno alla normalità, senza dimenticare mai che l'emergenza sanitaria non è finita», spiega.

Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA