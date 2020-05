Frontiere italiane riaperte dal 3 giugno per i paesi Ue, abolita la quarantena

Frontiere riaperte dopo la fase più dura dell'emergenza coronavirus. Luce verde dell'Italia al resto d’Europa, ma è ancora rosso per gli altri paesi. Lo provedono il decreto e il successivo Dpcm attesi per la notte. Per chi proviene dai paesi dell'area Schengen, più Svizzera e Montecarlo, non sarà più obbligatoria la quarantena di 14 giorni.

E' un provvedimento che punta al recupero dei flussi turistici e per questo fortemente sostenuto dai ministri Franceschini, Di Maio e Amendola. Senza dimenticare i tanti nuclei familiari divisi dal blocco delle frontiere dallo scorso marzo.

Si vuole inoltre impedire, come riportano voci di questi giorni, di accordi per "corridoi" che escludano l'Italia. Anche la Spagna è in allarme per queste iniziative anche se la Commissione europea è al lavoro per regolare la riapertura delle frontiere fra tutti paesi membri. L’Agenzia Ue per le malattie tuttavia normerà fino a bloccare il flusso di viaggiatori tra nazioni ad alta densità di contagio.

Saranno chiuse invece di certo fino al 15 giugno le frontiere esterne dell'Europa.



Ultimo aggiornamento: 23:32

