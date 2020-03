Coronavirus Italia. Conte firma il decreto, 80 attività restano aperte: ecco quali

Coronavirus in Italia, il premier Conte ha firmato il decreto: 80 attività restano aperte. È di 80 voci l'elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l'epidemia del Coronavirus. L'allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

Le attività produttive sospese con l«ultimo Dpcm pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile».

«È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole ». È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza« sono soppresse». È quanto si legge nel Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.



LA LISTA COMPLETA DI TUTTE LE 80 ATTIVITÀ CHE RESTANO APERTE

Pesca e acquacolturaEstrazione di petrolio greggio e di gas naturaleIndustrie alimentariFabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industrialiFabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)Fabbricazione di imballaggi in legnoStampa e riproduzione di supporti registratiFabbricazione di prodotti chimiciFabbricazione di articoli in gommaFabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmaciaFabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricitàFabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)Fabbricazione di attrezzatture ed articoli di vestiario protettivi di sicureazzaRiparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiatureRaccolta, trattamento e fornitura di acqueAttività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materialiIngegneria civileManutenzione e riparazione di autoveicoliPer la sola attività di manutenzione e riparazioni di motocicli e commercio di relative parti e accessoriCommercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabaccoCommercio all'ingrosso di libri riviste e giornaliCommercio all'ingrosso di di altri mezzi ed attrezzature da trasportoCommercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunisticiTrasporto terrestre e trasporto mediante condotteTrasporto aereoServizi postali e attività di corriereServizi di informazione e comunicazioneAttività legali e contabiliAttività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecnicheAttività professionali, scientifiche e tecnicheServizi di vigilanza privataAttività di pulizia e disinfestazioneAttività di imballaggio e confezionamento per conto terziAmministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoriaIstruzioneServizi di assistenza sociale residenzialeAttività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionaliRiparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulariRiparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Ultimo aggiornamento: 20:54

