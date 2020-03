Coronavirus, appello di Mattarella: «Per la rinascita Italia unita come nel dopoguerra»

«L'eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti». Così Sergio Mattarella in una nota per il 76 anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, dopo il quale l'Italia unita rinacque.«La stessa unità che ci è richiesta, oggi, in un momento difficile per l'intera comunità».

«Quest'anno, con grande rammarico, non sarà possibile incontrarsi, nel giorno del 76 anniversario, al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per ascoltare, insieme alle loro famiglie e con sempre uguale commozione, i nomi dei martiri. Desidero, con la medesima intensità manifestata nella cerimonia annuale, esprimere loro affetto, vicinanza e ricordo - scrive il Capo dello Stato in relazione al coronavirus -. L'eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti». «Eventi così atroci, frutto della volontà di sopraffazione e del razzismo - prosegue -, continuano a richiamarci ai valori fondamentali della memoria, della pace, della solidarietà. La libertà e la democrazia sono state conquistate con il sangue di molti per evitare che ne fosse sparso ancora in futuro. Al termine di quegli anni terribili, segnati dalla dittatura e dalla guerra, l'unità del popolo italiano consentì la rinascita morale, civile, economica, sociale della nostra Nazione». «La stessa unità che ci è richiesta, oggi, in un momento difficile per l'intera comunità», è l'esortazione del Presidente della Repubblica.



