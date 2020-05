Coronavirus, la ministra Bonetti: «L'Italia ha retto il lockdown grazie alle donne»

«Il nostro Paese ha retto sulle donne in questi mesi, negli ospedali, nei supermercati e quindi le donne potrebbero essere una risorsa usata per il bene di tutti. Devono poter essere libere di scegliere ma non devono pagare perché non siamo in grado di garantire i servizi per le famiglie e per l'infanzia». L'ha detto il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in una diretta Facebook sul profilo di Italia viva Ferrara. E ha aggiunto: «Il 70% delle persone impiegate nel settore sanitario è donna, quindi la forza lavoro che ha retto il Paese è donna».

Ultimo aggiornamento: 15:52

