Fontana: «La mia frase sulla “razza bianca” mi ha portato fama e consensi»

«La frase sulla razza bianca è stata un'espressione infelice, ma ascoltando tutta la frase si capiva che il mio non era un discorso razzista ma logico. Tant'è che, dopo, nei sondaggi sono salito e più di una persona mi ha fermato per strada per spronarmi ad andare avanti e non mollare. Quello scivolone ha fatto sì che il mio ragionamento venisse compreso immediatamente da tutti. E poi c'è da ammettere che ha risolto in un secondo il problema di farmi conoscere». Così l'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, in un'intervista a Libero. Sugli immigrati, «la mia posizione è razionale. Ci sono un miliardo di persone che vogliono venire in Europa, non possiamo permetterci di accoglierle. Un governo serio deve porsi il problema, denunciarlo e trovare una soluzione, non accoglierli senza avere le case dove metterli e un lavoro da garantire», afferma Fontana. «Se sarò eletto - annuncia - la prima cosa che farò è espellere i centomila clandestini che ci sono in Lombardia: persone abbandonate a loro stesse che costituiscono un enorme problema sociale e di sicurezza».

Lunedì 22 Gennaio 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA