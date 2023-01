Elezioni regionali in Lombardia, tra i candidati c'è anche un imprenditore cilentano

«Partire da Palinuro nel Cilento e candidarsi in Lombardia, ha bisogno di una spiegazione. La forma mentis che mi ha guidato nella mia trentennale esperienza imprenditoriale politica e sociale ha la sua matrice formativa per gli anni vissuti a Milano». Così Felice Merola, imprenditore cilentano, di Centola-Palinuro, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia.

L’imprenditore è tra i candidati della lista civica Fontana Presidente – Lombardia Ideale. Merola in Lombardia potrà contare soprattutto e non solo, sul sostegno dei tanti cilentani che vivono a Milano, desiderosi di ritrovarsi con la propria terra di origine.

«Ringrazio il presidente Fontana - dice Merola - per avermi voluto candidare. Per me sarà un modo per restituire in parte quanto ricevuto negli anni in Lombardia. La mia è una sfida nella sfida. In questa competizione elettorale porto la mia esperienza nel turismo e nei servizi, con l’auspicio di contribuire alla squadra del Presidente Fontana e alla sua coalizione».

Merola originario di Palinuro si presenta alla competizione elettorale lombarda con un percorso politico ed imprenditoriale ultratrentennale già realizzato nella sua terra d’origine, che ora mette a disposizione di un nuovo progetto, che al tempo stesso rappresenterà un ulteriore momento di crescita e di impegno. «La mia attenzione - ribadisce - sarà rivolta alle piccole e medie imprese con particolare attenzione al sociale di quanti vivono in modo periferico le istituzioni ed è per questo che vorrei essere la loro voce».