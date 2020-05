Lombardia, Fontana: «Sceso il rischio del contagio da Covid19 da moderato a basso»

Coronavirus, Attilio Fontana è soddisfatto dei nuovi dati resi pubblici dall'Iss sull'indice Rt di rischio contagio da Covid19 in ​Lombardia: «Sceso il rischio del contagio da Covid19 da moderato a basso». «Un primo passo avanti verso la tanto auspicata 'nuova normalità' e un premio alla volontà dei lombardi, cui va il mio ringraziamento, che hanno rispettato le regole». Così il governatore Attilio Fontana esprime «soddisfazione» per il report dell'Iss secondo cui l'indice Rt della Lombardia è pari a 0,51, in discesa rispetto allo 0,62 dell'ultima rilevazione. «Il livello di rischio - si legge nella nota - passa così da 'moderato' a 'basso'».

Brusaferro (Iss): «Rt sotto 1 in tutte le regioni tranne Val d'Aosta. Più asintomatici, ma il virus circola ancora»

Brusaferro (Iss): “Il virus circola ancora, non allentiamo le misure di comportamento individuale

