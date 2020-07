Zaia vede il ministro Boccia sull'autonomia: «Sanità tolta alle Regioni è bestemmiare in chiesa»

Il governatore del Veneto Luca ​Zaia ha ospitato a Venezia il ministro Francesco Boccia e hanno toccato il tema dell'autonomia. «La Sanità tolta alle Regioni è come bestemmiare in chiesa», ha detto detto Zaia: «Dire che bisognerebbe togliere la sanità alle Regioni e dirlo in Veneto sarebbe come bestemmiare in chiesa», ha detto il governatore riferendosi all'emergenza sanitaria da Coronavirus e di come è stata gestita in Veneto.

Zaia: «Sull'autonomia noi chiediamo 23 materie ». Boccia: ci sarà mediazione

Botta e risposta sul tema dell'autonomia nel corso di un breve punto stampa tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, presente a Venezia per l'inaugurazione di una mostra sui 50 anni della Regione Veneto: «Confermo che il Veneto chiede tutte le 23 materie», ha ribadito il governatore del Veneto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti. mentre dal ministro è arrivata la risposta «sulle materie ci sarà una inevitabile mediazione. Spero che il passaggio parlamentare ci sarà entro l'anno, dipende dal Parlamento che è sovrano». «Secondo me finisce che lo facciamo prima del 20 settembre» ha concluso Zaia. Zaia:

«Il ministro sa che noi siamo la terra dell'autonomia, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, assolutamente sereno, sincero anche nel confronto, si è fatto un bel lavoro, il dossier del Veneto è pronto e mi fa piacere si sia ricordato che nonostante il fermo del Covid la partita dell'autonomia non si è mai arrestata». Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una visita del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a Palazzo Ferro Fini a Venezia per la Mostra sui 50 anni della Regione. Boccia:

Con Zaia parlato di ripartenza del Veneto

«Abbiamo parlato di Venezia, della ripartenza, del Veneto, della inevitabile e necessaria ricostruzione che stiamo affrontando assieme del Paese. Quindi oggi celebriamo i 50 anni con questa bella mostra fotografica e continuiamo nel segno della leale collaborazione come ricordato ogni giorni dal Presidente Repubblica». Lo ha detto il ministro Francesco Boccia, oggi a Venezia, dopo aver parlato con il Governatore del Veneto Luca Zaia in occasione dell'inaugurazione della mostra sui 50 anni della Regione Veneto, visitabile nella sede del Consiglio a Palazzo Ferro Fini.

