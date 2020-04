Mes, Patuanelli: no è definitivo, non lo attiveremo mai

«Il Parlamento deciderà se utilizzare e a quali condizioni gli strumenti che l'Europa ci metterà sul tavolo dopo il passaggio» del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Consiglio europeo, ha detto intervenendo su La 7 il ministro per gli Affari regionali e le autonomie,, rispondendo ad una domanda sulla volontà di Matteo Salvini e Giorgia Meloni a votare prima del Consiglio europeo in vista dell'intervento di Conte a due giorni dal vertice il prossimo 21 aprile. Poi ha aggiunto: «Vediamo quale sarà la discussione sul Mes. Non c'è ancora stata». «La consuetudine della discussione sul Consiglio europeo la conoscono molto bene Salvini e Meloni - ha affermato Boccia - ed è fatta per un confronto generale sulle linee che il Governo tiene», volta ad arricchire la sua posizione in seno al Consiglio come «è sempre successo anche con gli altri governi». «Io penso che abbia molto senso fare questa discussione e dare ulteriori contributi al presidente del Consiglio nel fare il passaggio in Consiglio europeo e poi portare le proposte del Consiglio europeo al Parlamento - conclude - Il Parlamento poi deciderà se e a quali condizioni utilizzare gli strumenti che l'Europa ci metterà sul tavolo. (Rol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-APR-20 10:51 NNNN