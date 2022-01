Quirinale, Letta: i timori sugli alleati e la spinta per Mattarella

«Siamo pronti a discutere anche tutta la notte, ma non è semplice. Non so se domani sarà il giorno buono». A sera, dopo aver visto Matteo Salvini terremotare la maggioranza di unità nazionale tentando la spallata e uscendone con le ossa rotte, Enrico Letta fa sfoggio di fair play. E di cautela. L’imperativo del segretario del Pd è sempre lo stesso: «Tutelare il governo». E a questo scopo l’esplosione (pilotata dai dem) del nome di Sergio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati