«Cannabis compromette la capacità di guida»: lo studio per la prima volta indica per quanto tempo

La cannabis compromette la capacità di guida per un periodo che va dalle tre alle 10 ore dopo l'assunzione del Tetraidrocannabinolo (Thc). La ricerca dell'Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell'Università di Sydney, pubblicata sulla Neuroscience and Behavioural Review, ha analizzato 80 studi scientifici sull'effetto del Thc sulla capacità di guida, condotti negli ultimi 20 anni. È la prima meta-analisi comprensiva a indicare tempistiche sul livello di compromissione di capacità.

«La nostra analisi -scrive la responsabile dello studio Danielle McCartney- indica che la compromissione può durare fino a 10 ore se sono consumate dosi alte ingerendole. Una durata più tipica tuttavia è di quattro ore, quando sono consumate dosi minori fumando o con vaporizzazione».

I ricercatori dell'Università avrebbero accertato che, fra i vari fattori complici di una guida alterata, ci sarebbero il livello della dose di Thc assunta, la modalità di assunzione, attraverso il fumo o il cibo ingerito, e la frequenza con cui la persona fa uso della droga. Dallo studio è emerso che l'effetto sugli assuntori di cannabis regolari è minore di chi la usa occasionalmente.

I risultati della ricerca, per gli studiosi e i sostenitori della liberalizzazione della cannabis, offrirebbero,inoltre, l'occasione di cambiare le leggi sulla guida sotto l'effetto di droghe. Questo perché il Thc può essere individuato nell'organismo per settimane dopo il consumo di cannabis, con la conseguenza che gli automobilisti controllati sono passibili di multe e di perdita della patente, pur non essendo più sotto l'effetto della droga.