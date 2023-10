Cimici da letto, crescono i timori di un'infestazione mondiale: come prevenirne la diffusione. Boom delle richieste di intervento

"Sono un vero incubo". In Francia non si parla d'altro che delle cimici da letto. Un vero e proprio "flagello" che sta alimentando i timori di infestazioni in tutto il mondo. I disinfestatori segnalano un aumento delle richieste, come riportato dal Guardian, e gli operatori dei trasporti e gli albergatori cercano di placare le preoccupazioni. "Ho tanta paura di prendere la metropolitana - rivelando i residenti -. Non vado al cinema, è molto allarmante".

Cimici dei letti, è invasione a Parigi: sono quasi invisibili e si nutrono di sangue umano. Interviene il governo

Il pericolo di diffusione

Può l'invasione delle cimici arrivare anche in Italia? Dal momento che Parigi ha appena ospitato la settimana della moda e la Coppa del mondo di rugby, portando centinaia di migliaia di visitatori in città, crescono i timori che il problema si diffonda in altre nazioni. Nel Regno Unito, Eurostar ha cercato di rassicurare i viaggiatori che le superfici tessili dei suoi treni vengono “pulite accuratamente e regolarmente”, anche con il calore, e che la presenza di insetti come le cimici è “estremamente rara”. Ma i social media hanno già alimentato il timore che possa essere troppo tardi. Questa settimana c'è stato un aumento delle ricerche su Google nel Regno Unito relative alle cimici dei letti, mentre la tensione sui treni e sulle strade è alta.

Come prevenire

Cosa fare per evitare che le cimici si diffondano? Come tutti gli insetti, tendono ad entrare in casa attraverso punti posti sulle pareti o nelle finestre.

Per tenerle lontane dall’appartamento, bisogna sigillare questi “ingressi” con del silicone o dello stucco. Nel caso degli infissi, se sono vecchi e danneggiati è importante ripararli installando delle guarnizioni o dei paraspifferi. Poi è opportuno eliminare l’umidità, sia dentro che fuori casa, perché è un modo per prevenire le infestazioni di parassiti. Le cimici, infatti, tendono a cercare acqua e cibo e se in casa l’ambiente è umido saranno attirate.

Boom delle richieste di disinfestazione

I professionisti dei parassiti hanno ricevuto un aumento di richieste da parte dei londinesi preoccupati. David Lodge di Beaver Pest Control ha avuto un aumento del 17% rispetto allo scorso mese (e del 10% rispetto all'anno scorso), mentre Joseph Terrence di Simply the Pest London afferma di aver ricevuto richieste da persone in viaggio a Parigi, "che chiedono consigli su cosa fare per tutelarsi”.

I precedenti

Le grandi città sperimentano periodicamente picchi. New York ha ceduto a un'"invasione" di cimici nel 2010, che ha distrutto il gigantesco negozio Niketown sulla 57esima Strada e il quartier generale di Google in città. Anche se il rischio di portare a casa una cimice nel proprio bagaglio potrebbe non essere maggiore del solito, i professionisti dei parassiti affermano che il panico su Parigi potrebbe aiutare a rendere le persone più consapevoli della minaccia. "È meglio essere consapevoli e affrontare il problema prima", afferma Manov.