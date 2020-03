Coronavirus, il plasma dei pazienti guariti per curare i malati: come per Sars ed Ebola

L'uso del plasma di pazienti guariti dal coronavirus, con alti livelli di anticorpi, per aiutare i pazienti gravi: è questo l'obiettivo del protocollo firmato da una serie di centri regionali, fra cui l'Asst (l'ex Asl, ndr) di Mantova, con capofila il Policlinico San Matteo di Pavia. L'Unità di crisi dell'azienda socio assistenziale ha dato il via libera al prelievo del plasma da alcuni pazienti guariti. Per le infusioni di plasma ai malati si attende il via libera dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Coronavirus, il medico cinese da Wuhan in Italia: «Vi aiuteremo ad evitare i nostri passi falsi»

«Regione Lombardia - sottolinea una nota dell'Asst - si sta adoperando per ridurre i tempi di approvazione finale del protocollo». Anche perché, ha ricordato Massimo Franchini, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Carlo Poma «l'Organizzazione Mondiale della Sanità ammette l'utilizzo del plasma da pazienti guariti per la cura dei malati. Il plasma prelevato contiene infatti alte concentrazioni di anticorpi in grado di distruggere il virus» una terapia «già impiegata ad esempio per Sars ed Ebola». «Il progetto - ha aggiunto -è già in fase avanzata, si attende il nulla conclusivo per passare al trattamento dei primi casi».



Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA