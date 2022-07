Covid, il bollettino di oggi 16 luglio: 89.830 nuovi casi e 111 morti, toccati 20 milioni di contagi

Covid, il bollettino di oggi sabato 16 luglio. Sono 89.830 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 96.384.

Centaurus, la corsa delle varianti. Una nuova mutazione in Gran Bretagna

Morti e tasso di positività

Le vittime sono invece 111, in calo rispetto alle 134 di ieri. Il tasso è al 22,5%, in calo rispetto al 24,6% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 398.338 tamponi.

Terapie intensive

Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.434, rispetto a ieri 71 in più.

Toccati 20 milioni di contagi

Sono 20 milioni i contagi da Covid rilevati in Italia dall'inizio della pandemia, ovvero dal febbraio 2020 (precisamente 20.076.863). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I morti salgono a 169.846. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.448.550, rispetto a ieri 21.784 in più. I dimessi e i guariti sono 18.458.467, con un incremento di 69.489.