Covid, studio del Gemelli: «Cambia l'età dei malati, il più grave in terapia intensiva ha 52 anni»

Lo dice il Policlinico Gemelli: cambia l'età dei malati di Covid-19 e dei ricoverati in terapia intensiva. «Da luglio abbiamo visto scendere l'età media: prima era a 60-65/80 anni, poi abbiamo visto pazienti di 40-60 anni, mentre in parallelo il report dell'Istituto superiore di sanità segnalava che i positivi avevano intorno ai 30 anni. Però, nel momento in cui un giovane si infetta ed è pauci o per nulla sintomatico, diventa una fonte di contagio intrafamiliare, per nonni e genitori. Così oggi stiamo rivedendo malati di 65-70 anni o anche meno: in terapia intensiva al Gemelli abbiamo 3 pazienti di 45-55 anni e 3 over 70. Il caso più grave ha 52 anni ed è in circolazione extra-corporea». Ad affermarlo è Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli Irccs di Roma, membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus.

«Una volta che un paziente Covid è posto in circolazione extra-corporea, la risposta richiede tempo», sottolinea il medico. E le conseguenze dell'infezione possono perdurare a lungo. «Abbiamo pazienti guariti 6 mesi fa: alcuni li abbiamo visti recuperare completamente, in altri permane una difficoltà respiratoria, problemi a gusto e olfatto e spesso una grande spossatezza. Si vedono ancora dei reliquati nei dimessi a marzo, ma al momento il periodo di osservazione è limitato e serve più tempo per avere le idee chiare. Insomma - conclude Antonelli - il recupero pieno potrebbe richiedere più tempo».



