Covid, drive in al collasso: anche 12 ore di attesa per un tampone a Fiumicino

Attese infinite per un tampone in tutta Italia, da Roma a Milano poca differenza, ma c'è un caso record. Dodici ore in coda per un tampone. Il drive in di Fiumicino, uno dei cardini del sistema di monitoraggio covid a Roma, è preso d’assalto da migliaia di cittadini, in fila senza soluzione di continuità prima di arrivare alla meta.

L'incremento dei casi, compresi quelli legati ad alcune scuole di Roma Sud e del litorale, ha aumentato la pressione sulla struttura - allestita nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino - che nelle ultime ore si è trasformata in un'immensa distesa di auto ferme. Il serpentone di veicoli avanza di poche decine di metri ogni ora fino all’imbuto finale, dove l’ultima scrematura può richiedere altre 2 ore prima del test. Chi si è messo in coda alle 3 del mattino è destinato ad uscire a pomeriggio inoltrato.

Su oltre 14mila tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore si registrano 348 nuovi positivi (387 venerdì). Sono 6 i morti e 59 i guariti. Nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. «Le prossime settimane saranno decisive. Roma e il Lazio stanno tenendo meglio di altre realtà, ma non bisogna abbassare la guardia. La rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze. L’Istituto Spallanzani è al 60% della capacità. Attivati 500 posti di strutture alberghiere assistite per i casi clinicamente guariti e per chi non ha modo di svolgere la quarantena. La priorità è contenere il virus e lavorare sui tracciamenti», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

