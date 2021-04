A New York primo trapianto al mondo trachea: coinvolta una équipe di 50 specialisti

Un trapianto storico. Per la prima volta al mondo all'ospedale Mount Sinai di New York è stato effettuato un trapianto completo di trachea, su una paziente il cui organo era risultato danneggiato sei anni fa dopo una serie di intubazioni. L'intervento, spiega il comunicato della clinica, è avvenuto lo scorso 13 gennaio, e la paziente al momento, una donna di 56 anni, è attualmente in buona salute. La trachea, il “tubo” che collega la laringe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati