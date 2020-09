Covid, il gruppo francese Sanofi: «Falliti i test su farmaco anti-artrite, stop a nuovi studi»

Il laboratorio francese Sanofi ha annunciato questa mattina che il test clinico internazionale di fase 3 che testa l'efficacia del suo preparato denominato Kevzara, messo a punto per il trattamento di forme gravi di Covid-19, non ha fornito risultati positivi. Il test di fase 3, cioè la tappa relativa a test di massa, «non ha raggiunto il criterio di valutazione principale né quello secondario nella comparazione con il placebo e, in entrambi i casi, al di là dei risultati con le cure ospedaliere abituali», ha fatto sapere il gruppo francese.

Per ora, né Sanofi né il laboratorio americano Regeneron, che ha collaborato alla preparazione del farmaco lanciato nel 2017 per il trattamento dell'artrite reumatoide, «prevedono lo svolgimento di nuovi studi clinici sul Kevzara nel trattamento del Covid-19».



Ultimo aggiornamento: 10:53

