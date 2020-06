Maturità 2020: su Skuola.net la diretta della «notte prima degli esami» con tanti ospiti speciali

Ultimo aggiornamento: 20:13

Dalle 20 alle 24 di questa sera, sul sito e sui canali social Facebook e Youtube didurante con vip, influencer, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, esperti che faranno il loro personale 'in bocca la lupo' a tutti i maturandi e cercheranno di dargli gli ultimi consigli utili per affrontare al meglio la prova.: anche quest'anno Skuola.net farà nottata online -, in partnership con Radio 24 (ondotta da Federico Taddia e dal cantante Eugenio Cesaro – in onda dalle 21 alle 24)- per tenere compagnia aiche domani dovranno affrontare il maxi orale, dispensando consigli e allentando la tensione con il contributo di esperti e volti noti.Il17 giugno non ci sarà come da tradizione la prima prova, uguale per tutti, ma si partirà appunto con il maxi orale con divieto di assembramenti. Non pochi studenti però celebreranno ugualmente la speciale ricorrenza ai tempi del Covid. La mascherina sarà la compagna di quasi il 90% dei “nottambuli”.di questa sera a condurre la live sul web saranno, Direttore di Skuola.net,, scrittore e blogger e, influencer.Si uniranno all’in bocca al lupo ai maturandi personaggi illustri del mondo dello spettacolo e dei social, comedei “Pinguini tattici nucleari”,protagonista delle serie "SKAM" e "Summertime".E ancora: il frontman dei, lo youtuber Nikolais, il creator e attore Berardino Iacovone, membro della Social Factory ‘The CereBros’, le web star Emi's life, gli Autogol, Gabriele Vagnato, Fius Gamer, Miss Mamma Sorriso, Teknoyd, Chiara Di Quarto, Enea Barozzi, il giovane scrittore Nicolas Paolizzi e tanti altri.Sono poi previsti contributi da parte di alcuni dei maggiori esponenti della politica e delle istituzioni: dalpassando per il leader di partito come. Infine anche il mondo del giornalismo, che in questi mesi ha contribuito a mantenere aggiornati i maturandi sulle ultime novità in merito all’esame, non farà mancare preziosi consigli: il direttore di Rainews24 Antonio Di Bella, il direttore di Fanpage Francesco Piccinini, il direttore dell’Ansa Luigi Contu, il vicedirettore di Tgcom24 Domenico Catagnano, il vicedirettore dell’Huffington Post Gianni Del Vecchio, il direttore di Tpi Giulio Gambino, di Leggo.it Marco Esposito e tanti altri.