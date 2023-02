Città del Vaticano – Persino per cardinali e vescovi gli affitti degli alloggi in dotazione, finora gratis o a prezzi stracciati, da ora in poi sembra saranno destinati ad avere prezzi di mercato. Papa Francesco ha firmato l'ennesimo rescriptum, stavolta per tirare i cordoni della borsa e fare cassa.

Non si parla ovviamente di sfratto nel testo bensì di contratto di locazione da riprogrammare man mano verranno stipulati, fatto salvo i contratti già esistenti. Quelli resteranno tali e quali. In pratica le agevolazioni abitative per i cardinali, i vescovi e i dignitari che vivono in palazzi dell'Apsa sono destinate ad essere archiviate per sempre. A diffondere questa novità è il sito Messainlatino.it.

Stop case gratis

La decisione di Papa Francesco è arrivata al termine di una udienza di tabella con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l'Economia, il 13 febbraio scorso. «Per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l'adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare e riservare alla Sede Apostolica maggiori risorse anche incrementando i ricavi alla gestione del patrimonio immobiliare così ha disposto l'abolizione di alloggi gratuiti e vantaggiosi a Cardinali, Capi Dicastero, Presidenti, Segretari, Sotto Segretari, Dirigenti, Uditori ed equiparati, del Tribunale della Rota Roma, degli immobili di proprietà delle Istituzioni Curiali e deli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede inclusi nella lista allegata allo Statuto del Consiglio per l'Economia comprese le Domus». Praticamente tutti.

LA DECISIONE

Con questa disposizione draconiana Bergoglio ha fatto sapere che spariranno anche i “contributi per l'alloggio”, integrazioni erogate per far fronte alla locazione. «Gli Enti proprietari dovranno applicare ai soggetti di cui sopra gli stessi prezzi applicabili a chi non abbia incarico nella Santa Sede o nello Stato della Città del Vaticano». Vale a dire i prezzi di mercato. «Eventuali eccezioni alla presente normativa dovranno essere autorizzate "da Egli" (sic, inteso il Santo Padre). Naturalmente il presente rescriptum ha efficacia immediata e sarà pubblicato negli Acta Aposto-icae Sedis e nel Cortile di San Damaso». Inutile dire che la diffusione di questo documento ha seminato il panico Oltretevere.