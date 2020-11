Germania, i vescovi annunciano la distribuzione dei vaccini anticovid a tutti i preti

Città del Vaticano - In Germania la Chiesa già sta pensando alle vaccinazioni anti Covid. Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, Georg Baetzing, ha comunicato che tutti i parroci riceveranno appena possibile, quando sarà in distribuzione, il vaccino contro il coronavirus. «Dobbiamo proteggere con la vaccinazione coloro che sono particolarmente a rischio e di cui abbiamo più bisogno in questa situazione» ha affermato parlando ai media tedeschi, insistendo sul fatto che i preti assieme agli educatori e ai volontari delle case di cura sono in pole position, tra le categorie sensibili.



Il vescovo di Limburg ha anche affermato di quanto sia stato terribile vedere che vi siano state persone morte senza alcun accompagnamento durante il primo lockdown. «Una situazione del genere, in cui c'è il rischio di morire da soli, non dovrà più capitare».



Ultimo aggiornamento: 15:32

