San Pietro riapre ai fedeli, lunedì sì alle messe ma con le mascherine

Anche San Pietro riapre: domani infatti, la basilica riaprirà ai fedeli. Il Papa celebrerà alle 7 la Messa in basilica, all'altare della tomba di San Giovanni Paolo II per il centenario della nascita. Sarà una celebrazione senza pellegrini ma con il gruppo di religiosi e religiose che ha accompagnato le funzioni di Papa Francesco in questo tempo di lockdown per il coronavirus. Al termine della Messa la basilica riaprirà i battenti a tutti i fedeli. L'ingresso sarà possibile solo dopo il controllo della temperatura con il termoscanner e comunque si entrerà pochi per volta.

Ci saranno delle persone a monitorare che gli ingressi siano contingentati e che all'interno sia possibile rispettare le norme sul distanziamento sociale. Occorrerà avere la mascherina. La basilica, come le altre basiliche papali, è stata sanificata negli scorsi giorni.



