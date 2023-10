Manca qualche settimana ad Halloween, ma la nuova maglia del Napoli anticipa la celebrazione non proprio partenopea unendola a un culto napoletanissimo: quello delle capuzzelle. Lo spot di presentazione è ambientato al Cimitero delle Fontanelle la cui riapertura è prevista per il 2024 (ma potrebbe esserci un'anticipazione a Natale 2023). Intanto, c'è da sperare che i teschi sull'uniforme calcistica a richiamare la devozione per le anime pezzentelle, oltre a portar bene come vuole la tradizione, dicano anche qualcosa a proposito di questa tradizione e del rispetto che merita. Lo scorso agosto, in pieno boom turistico, Antonio Alfano dell'associazione No Comment scattò una fotografia diventata simbolica: visitatori utilizzavano le capuzzelle della Chiesa del Purgatorio ad Arco come vassoi per pizzette e fritturine.

Turismo mordi e fuggi, che a volte sembra sapere poco di storia, usanze e valore artistico. Ma chissà: le cose potrebbero cambiare. Me ne sono persuasa leggendo l'ultimo capitolo di “Fantasmi in tribunale”, nuova uscita delle edizioni Le Lucerne, a firma di Massimo Sensale. Anche qui c'è un teschio, anzi, uno scheletro intero e altre ossa umane. Siamo nel 1970 in un palazzo di via Duomo. Un avvocato che ha appena acquistato un appartamento fa la macabra scoperta. All'epoca, portò all'ultima sentenza emessa in Italia sul tema case maledette. Oggi, probabilmente, sarebbe una experience per turisti con la riconversione della casa in un B&B con brivido.