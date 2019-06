Segreti napoletani: a casa di Totò, principe della risata

Domenica 16 Giugno 2019, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2019 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un umile palazzo di Via Santa Maria Antesaecula, nel cuore del rione Sanità, nacque il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò. Protagonista di capolavori immortali della storia del cinema, Totò visse i suoi primi anni proprio tra queste strade, trovando le prime ispirazioni che avrebbero segnato la sua carriera, dalla Livella a Napoli Milionaria. Cresciuto con la madre di umili natali, solo in seguito scoprì le sue origini nobiliari, guadagnandosi l'appellativo di principe. Ma, nonostante il grande successo, Totò non dimenticò mai il suo quartiere. Si dice infatti che fosse solito lasciare in modo anonimo soldi sotto le porte per aiutare le famiglie più in difficoltà.