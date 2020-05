LEGGI ANCHE

Abusivi edilizi nel paese di Benvenuti al Sud. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive, realizzate a San Marco di Castellabate, e l’esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. I fatti risalgono al 2017 quando la Polizia Locale contestò, lungo Corso Umberto I, la realizzazione abusiva di un muro in blocchi di calcestruzzo a forma di “U” e un manufatto in blocchi di calcestruzzo.La pratica viene inoltrata alla Soprintendenza di Salerno che, a sua volta, presenta una richiesta di integrazione al proprietario che però non l'invierà mai. Quindi, il nuovo intervento del Parco con un'altra sollecitazione al proprietario, che rimarrà lettera morta, tanto da giungere a una nuova ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. Ma nemmeno, stavolta, basterà. Da qui, l'ultima ordinanza di questi giorni, firmata dal direttore del Parco Romano Gregorio, che ha disposto la demolizione delle opere abusive.