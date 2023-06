Sarno, il sindaco Giuseppe Canfora aggredito in strada

Aggredito il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. I cittadini lo proteggono facendogli da scudo. È accaduto questa mattina, in piazza IV Novembre, sotto la casa comunale a Sarno. Il sindaco Canfora, appena arrivato in Municipio, è stato raggiunto da un uomo. Prima minacce e offese, da parte dello sconosciuto, poi spintoni.

Sono state delle persone presenti in quel momento in piazza ad aiutare il primo cittadino, a fargli quasi da scudo. Ad indagare sull'accaduto la polizia di stato che in queste ore sta identificando l'aggressore. Immediati i messaggi di vicinanza e solidarietà da parte della giunta comunale e dei cittadini di Sarno.