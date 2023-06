Sarno: auto si ribalta al centro della strada, ferito un giovane

Una carambola e l’auto si ribalta. Ferito un giovane. E’ accaduto in via Sarno Striano, poco distante dall’ospedale cittadino. A bordo della Citroën C1 quattro ragazzi. Intorno alle 22.27 si sono ritrovati a percorrere la strada che segna il confine tra la città di Sarno e quella di Striano. Per cause ancora da accertare, la vettura si è ribaltata. Tante le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato.

Non si esclude che il conducente possa aver perso il controllo dell’auto per evitare un animale vagante sulla corsia. Ferito un giovane. Sul posto è intervenuta subito l’ambulanza della Medical Emergency di Sarno. Un intervento immediato e provvidenziale quello del personale. Il ragazzo ferito è stato trasportato al presidio ospedaliero in condizioni per fortuna non preoccupanti.