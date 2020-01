Una commovente storia a lieto fine quella che vede protagonista un uomo di Castellabate. Dopo dieci lunghi anni ha ritrovato il cane che aveva smarrito, grazie al microchip. Tutto ha avuto inizio ieri mattina quando Ilaria Procida, tra le più attive volontarie presenti in zona, ha pubblicato attraverso i propri canali social la foto di un cane avvistato in una località di periferica di Agropoli. L’animale era completamente bagnato a causa della pioggia e disorientato. Per ore si è cercato il proprietario per tentare di evitargli il canile, ma senza esito.

Per questo è intervenuta l’Asl per accalappiarlo. I controlli cui il cane è stato sottoposto, a cominciare dalla verifica del microchip, hanno permesso di individuarne l’intestatario.



A questo punto un nuovo intoppo. Il numero di telefono registrato risultava disattivato. Soltanto grazie all’impegno dei volontari agropolesi è stato possibile individuare il proprietario. Si è dunque appreso che il cane, di nome Gennaro, era stato smarrito ben dieci anni fa. Era stato affidato ad una pensione ma era fuggito. Il padrone lo aveva cercato a lungo ma senza trovarlo. La famiglia era molto legata a Gennaro: lo avevano trovato in autostrada, salvato e adottato.



«Grazie a tutti, sono felicissimo», il commento del proprietario. Una storia a lieto fine. Dopo un periodo in sicurezza, affidato ai veterinari de’Asl, Gennaro potrà tornare a casa, dieci anni dopo. Ultimo aggiornamento: 18:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA