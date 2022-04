Altavilla Silentina, cento anni in bicicletta per Salvatore Gallo

Andare in bicicletta a cento anni è un traguardo incredibile, segno di buona salute, e per Salvatore Gallo, che nella sua vita lavorativa è stato un carabiniere, è una bella realtà. Ad Altavilla Silentina lo hanno festeggiato in tanti, ad iniziare dalla sua famiglia, ma è stata una bella festa anche per la comunità. Gli auguri sono arrivati dal sindaco, Francesco Cembalo, che ha consegnato una targa ricordo, gli auguri anche dalle pagine social: "Con immenso piacere oggi festeggiamo un nostro concittadino, Salvatore Gallo, che ha raggiunto i 100 anni, una meta che auguriamo a tutti". Nonno Salvatore, oltre ad andare in giro ancora con la sua bici, ama la campagna, coltivare la sua terra e dedicarsi così a piccoli lavori.

