Gennaro Sangiuliano a Scala per la presentazione del docufilm sul beato Gerardo Sasso

In occasione dei tre giorni di celebrazioni in onore del beato Gerardo Sasso, fondatore dell’ordine dei cavalieri di Malta, domenica 3 settembre alle 12.30 nella chiesa di San Pietro in Campoleone a Scala (Costiera Amalfitana) il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parteciperà alla presentazione e alla proiezione, in anteprima per la stampa, del docufilm “Beato Gerardo, il guerriero senza spada”. Il lavoro, ideato e condotto da padre Enzo Fortunato, per la regia di Marco Capasso, andrà in onda il giorno successivo (4 settembre) alle 15.10 su Rai3 per il programma “In Cammino”.

Oltre al Ministro interverranno all’anteprima il principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra' John Timothy Dunlap, il Cardinale Silvano Maria Tomasi, l’ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi, il sindaco di Scala, Ivana Bottone, e i primi cittadini della Costiera Amalfitana.

L’opera verrà presentata in anteprima nazionale il 3 settembre a Scala ed è il primo documentario ufficiale sulla storia di Gerardo Sasso. Condotto da padre Enzo Fortunato, scritto da Paola Miletich, prodotto e diretto da Marco Capasso si pregia dell’Alto Patrocinio del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel docufilm saranno presenti tra gli altri interventi del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra' John Timothy Dunlap, il Custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton, e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.