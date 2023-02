Asl Salerno, via libera alle nuove Tac per Battipaglia, Nocera e Sarno

Via libera alla progettazione esecutiva per l’installazione di una nuova Tac all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. L’Asl di Salerno, infatti, ha autorizzato l’affidamento che porterà anche all’installazione presso gli ospedali di Nocera e Sarno.

Dopo che la Soresa spa, la centrale di committenza regionale, ha provveduto a sottoscrivere la convenzione per la fornitura di Tomografi Computerizzati con la Siemens Healthcare srl, si è posto il problema della progettazione degli impianti di alta tecnologie. Un’opera per cui la struttura tecnica aziendale, al momento, non dispone di professionisti specializzati. Pertanto, l’amministrazione sanitaria si è vista costretta a guardarsi intorno al fine di individuare un soggetto che potesse far andare avanti il progetto. ù

La scelta è quindi ricaduta su un ingegnere della società Technoproject, che già aveva fornito indicazioni circa la stima dei costi di progettazione. Attraverso il Mepa, quindi, è stata avviata una trattativa diretta che ha portato all’applicazione di un ribasso del 10,2%, per un importo complessivo di 35.022 euro oltre Iva. Con la somma complessiva di 42.726,84 euro, pertanto, si provvederà alla progettazione e all’installazione dei tre macchinari tanto attesi dagli operatori dei tre presidi ospedalieri.