Mercato San Severino, sequestrata una azienda che si occupa di verniciatura di manifatti in cemento e gesso

Nell'ambito delle operazioni di controllo “Rinascita Sarno” i carabinieri della Forestale hanno eseguito un intervento a Mercato San Severino presso un'azienda che produce manufatti colorati in gesso e in cemento. La ditta, secondo quanto rilevato, operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali per le emissioni in atmosfera benchè effettuasse la verniciatura di prodotti in cemento e in gesso e senza le autorizzazioni per lo scarico dei rifiuti reflui.

L'area di 300 metriquadrati su cui insisteva anche il capannone con all'interno le vernici, è stata sequestrata assieme ad un altro padiglione adibito a spogliatoio degli operai. Il titolare è stato denunciato.