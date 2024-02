Rofrano, camion cade nel dirupo: 35enne salvo per miracolo

Salvo per miracolo un camionista di Padula di 35 anni, che venerdì scorso, nel primo pomeriggio, alla guida di un mezzo pesante carico di legname è precipitato capovolgendosi più volte in un dirupo. Il tutto è avvenuto in una strada di montagna di Rofrano.

La strada avrebbe ceduto durante il transito del mezzo e il camion è precipitato ribaltandosi più volte. Sul posto immediato l'arrivo del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Sapri.

Il giovane camionista di Padula è stato trasferito in condizioni gravi ma non in pericolo di vita all'ospedale di Vallo della Lucania e i mlitari dell'Arma hanno effettuato le verifiche del caso per ricostruire l'accaduto e comprendere cosa sia avvenuto.