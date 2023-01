Battipaglia, scarsa illuminazione e paura per i residenti nell'area dell'Aversana

Ancora disagi legati all’impianto di illuminazione pubblica carente in varie zone della città. L’ultima area, solo in ordine di tempo, a lamentare disservizi legati ai lampioni assenti o non funzionanti è l’area dell’Aversana. Un ritorno al passato, in realtà, visto che i residenti della zona da tempo chiedono il potenziamento dell’illuminazione anche nelle zone perimetrali della città.

Del resto, la Strada provinciale 135 che conduce dal centro cittadino alla Litoranea, è un’area che presenta non pochi rischi. Specialmente per la circolazione, vista la massiccia presenza di pedoni e di ciclisti, che percorrono la strada a qualsiasi ora del giorno e della notte, spesso in condizioni di visibilità precarie. La paura, come purtroppo è già avvenuto in passato, è che possa registrarsi qualche sinistro con gravi conseguenze. Senza contare, poi, la sicurezza percepita dai residenti.

La città, del resto, si sta attrezzando con il nuovo impianto di pubblica illuminazione. Quello presentato di recente dall’Amministrazione, secondo il progetto redatto dallo studio GMS di Milano, usufruendo di 2,7 milioni di fondi provenienti dai cosiddetti PICS, prevede oltre cinquemila punti luci, tra vecchi e nuovi. Lampade a LED, che dovrebbero consentire di illuminare meglio la città, riducendo al contempo i costi di energia e manutenzione. La richiesta dei cittadini, a questo punto, è solo quella di essere tempestivi.