La battaglia Comune-ambulanti su suolo pubblico e concessioni

È guerra aperta tra il Comune di Battipaglia e i commercianti. A pagarne le conseguenze, almeno per il momento, è Svalvolato on the road, paninoteca ambulante che attualmente possiede una concessione nei pressi dello stadio comunale “L. Pastena”.

Nei giorni passati, l’Ente ha sfoderato un uno-due capace di mettere al tappeto l’attività. Il primo ha riguardato una sanzione, con conseguente chiusura per cinque giorni, poiché l’esercizio commerciale avrebbe occupato abusivamente una superficie superiore a quella concessa. Il secondo riguarda la modifica della concessione, con conseguente inibizione all’apertura nei giorni in cui si svolge il mercato settimanale. Come noto, infatti, al giovedì si posizionano, proprio intorno al campo sportivo, le bancarelle degli ambulanti.

In entrambi i casi, tuttavia, il piccolo esercente ha deciso di rivolgersi alla giustizia, incassando, almeno per il momento, due importanti risultati. Il Tribunale amministrativo della Campania, infatti, ha disposto in entrambi i ricorsi la sospensiva riconoscendo i gravi problemi che potrebbero causare la sanzione e la chiusura del giovedì su un piccolo esercente.

La discussione nel merito, in entrambi i casi, è rimandata al prossimo 1° marzo, quando si saprà se Davide ha vinto contro Golia. Svalvolato on the road, tuttavia, non è solo in questa battaglia: sia nel primo caso, che nel secondo, è coinvolto anche un altro esercizio che ha seguito la medesima trafila e per cui il Tribunale deciderà analogamente il prossimo 1° marzo.